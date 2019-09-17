【《浪客行 VAGABOND》發佈會】耗資250億大製作！李昇基秀智再度攜手邁向收視30％

擁有華麗卡司與製作團隊，未播出前就受到海內外觀眾矚目的《浪客行》（VAGABOND）終於即將揭開神秘面紗。
SBS的新金土電視劇《浪客行》（VAGABOND）日前舉辦製作發表會，導演與主要演員李昇基、裴秀智、申成祿、文晶熙及黃寶拉等均出席現場。《浪客行》（VAGABOND）描述一個被牽扯到民航機墜毀事故的男子，即將揭露被隱蔽的真相，以及國家嚴重腐敗的問題所在。無論是家人、自己是誰、甚至連名字都忘記的浪行者們，將展開危險的冒險動作劇情。本片除了卡司陣容堅強，製作費更高達250億韓元，未播出前就備受矚目。
導演介紹：「《浪客行》（VAGABOND）是花費很長時間準備以及充滿大家共同努力與熱忱的作品，也是一部綜合了多種題材引人入勝的電視劇，希望令人一直好奇下一集如何發展，希望大家能開心觀賞。」
劇中飾演男主角車達建的李昇基談到自己的角色說：「光聽名字就令人覺得這是個很強的人物，雖是一個替身演員出身的平凡男子，卻要揭開巨大陰謀之後的國家腐敗真相。也算是我至今飾演過的角色中最有男子氣概的一個。一般在動作電影裡面，主角通常是受過訓練的要員，但車達建並非如此，只是一位失去了姪子的平凡人。所以導演連車達建騎機車都覺得華麗帥氣，讓這角色直接上場更顯得真實。」
秀智在劇中則是飾演一位不被信賴而被派遣至摩洛哥的黑色要員高海莉，將與車達建聯手揭開黑幕。「高海莉是一個非常有魅力的角色，剛開始一看到劇本就覺得相當有意思，平時不太常有機會挑戰動作題材，有點緊張興奮，很期待高海莉在劇中會有什麼樣的成長與表現。」
現場公開了許多《浪客行》（VAGABOND）的片段，也預告了將有許多華麗動作戲碼，李昇基說：「身體上打鬥的動作戲碼很多，不過還有飛車、槍戰等等各種不同的場面，與秀智和申成祿一起再動作學校接受兩個月的訓練準備，幸虧能夠輕鬆圓滿拍攝完成。」李昇基也不忘稱讚秀智，即使拍攝耗盡體力依舊能夠很酷很開朗，秀智也很感謝兩個月期間在動作學校訓練的基本功讓她勝任拍攝。
大家對於《浪客行》（VAGABOND）的成績也相當期待，對於收視公約大家也訂下目標為「收視率30％！」，至於達到目標後大家要展現什麼樣的公約內容，則是先賣了關子，說各演員們會再討論，不過大家都相當有信心。《浪客行》（VAGABOND）將於9月20日晚間10點首播。
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