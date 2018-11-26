【《先熱情地打掃吧》發佈會】今晚首播！主演金裕貞、尹鈞相、宋再臨均出席 男男CP也很讓人期待哦～♥ XD
韓劇 2018年11月26日 星期一16:30 JiaJia
（內有影片）現場氣氛好歡樂！尹鈞相和宋再臨更是瘋狂比心，把我們裕貞妹妹晾在旁邊了啦～（欸）
JTBC新月火劇（週一、二播出）《先熱情地打掃吧》將於今晚（26日）首播，該部作品改編自同名網漫，描述經營清潔公司，財力、外貌都滿分但有嚴重潔癖的男人，和不拘小節活著的明朗可愛的四次元女生，陷入愛情的浪漫喜劇。
尹鈞相紳士地牽著金裕貞的手出場～
在發佈會上，年初生了一場大病的金裕貞表示，自己有好好管理身體，合作演員和導演也都十分照顧她。記者說，金裕貞瘦了很多，而金裕貞回答：「有努力（減肥）」，更提到宋再臨還比她更瘦。
裕貞妹妹真的從小美到大！笑容好甜、好甜 > <
有禮貌的她還不忘鞠躬，新作品還望大家多多照顧了！
只要拍戲，就會開始瘦身的尹鈞相～身高191公分的他體型也相當壯碩，站在嬌小的裕貞妹妹旁邊看起來特別有安全感！他也提到金裕貞明明比自己小（兩人相差12歲），但小小年紀就出道、各方面都十分成熟的金裕貞，感覺就像大前輩一樣。
宋再臨這個WINK好可愛！作為原著沒有的角色出演，很好奇他會對劇情起什麼樣的作用呢～
飾演尹鈞相在劇中的秘書、演員裕善也有出席發佈會哦！
預祝《先熱情地打掃吧》大發！鎖定電視劇播出～
（圖片、影片來源：KSD、TVDaily）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論