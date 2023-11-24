韓志旼&李聖經&李宰旭&金永大&泫雅&BTS RM&BLACKPINK Jennie等出席W KOREA乳腺癌慈善活動照片
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韓志旼&李聖經&李宰旭&金永大&泫雅&BTS RM&BLACKPINK Jennie等出席W KOREA乳腺癌慈善活動照片

明星   2023年11月24日   星期五20:47   Sani  

（封面圖源：TVDaily）

W KOREA今日（18日）下午在首爾舉辦第18屆提高乳腺癌認知慈善活動，眾多明星出席捧場。

李宰旭：
（圖源：TVDaily）

安孝燮：
（圖源：TVDaily）

金永大：
（圖源：TVDaily）

高洙：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

李陣郁：
（圖源：TVDaily）

李東輝：
（圖源：TVDaily）

趙炳圭：
（圖源：TVDaily）

河錫辰：
（圖源：TVDaily）

韓志旼：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

嚴正化：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

申敏兒：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

文佳煐：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

李聖經：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

盧允瑞：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

裴斗娜：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

金敏荷：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

演員、女團Girl's Day成員惠利：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

演員、女團Weki Meki成員金度延：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

演員嚴志媛：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

BTS防彈少年團隊長RM：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

女團BLACKPINK成員Jennie：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

Stray Kids成員鉉辰：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

TXT成員然竣和秀彬：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

ZEROBASEONE成員成韓彬、章昊、金地雄：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

aespa全員出席：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

RIIZE六名成員出席活動：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

女團ITZY成員有娜、留真、礼志：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

Monsta X成員Shownu：
（圖源：TVDaily）

GOT7成員BamBam：
（圖源：TVDaily）

歌手宣美：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

歌手泫雅：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

女團MAMAMOO成員華莎：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

歌手ZICO：
（圖源：TVDaily）

歌手尹未來和Tiger JK夫婦：
（圖源：TVDaily）

歌手BIBI：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

WOODZ（曹承衍）：
（圖源：TVDaily）

歌手Gray：
（圖源：TVDaily）

花滑運動員金妍兒：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

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