韓志旼&李聖經&李宰旭&金永大&泫雅&BTS RM&BLACKPINK Jennie等出席W KOREA乳腺癌慈善活動照片

（封面圖源：TVDaily）
W KOREA今日（18日）下午在首爾舉辦第18屆提高乳腺癌認知慈善活動，眾多明星出席捧場。
李宰旭：（圖源：TVDaily）
安孝燮：（圖源：TVDaily）
金永大：（圖源：TVDaily）
高洙：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
李陣郁：（圖源：TVDaily）
李東輝：（圖源：TVDaily）
趙炳圭：（圖源：TVDaily）
河錫辰：（圖源：TVDaily）
韓志旼：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
嚴正化：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
申敏兒：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
文佳煐：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
李聖經：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
盧允瑞：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
裴斗娜：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
金敏荷：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
演員、女團Girl's Day成員惠利：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
演員、女團Weki Meki成員金度延：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
演員嚴志媛：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
BTS防彈少年團隊長RM：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
女團BLACKPINK成員Jennie：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
Stray Kids成員鉉辰：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
TXT成員然竣和秀彬：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
ZEROBASEONE成員成韓彬、章昊、金地雄：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
aespa全員出席：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
RIIZE六名成員出席活動：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
女團ITZY成員有娜、留真、礼志：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
Monsta X成員Shownu：（圖源：TVDaily）
GOT7成員BamBam：（圖源：TVDaily）
歌手宣美：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
歌手泫雅：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
女團MAMAMOO成員華莎：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
歌手ZICO：（圖源：TVDaily）
歌手尹未來和Tiger JK夫婦：（圖源：TVDaily）
歌手BIBI：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
WOODZ（曹承衍）：（圖源：TVDaily）
歌手Gray：（圖源：TVDaily）
花滑運動員金妍兒：（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
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