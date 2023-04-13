如果把復仇神劇《黑暗榮耀》改成柯南畫風會長怎樣？神還原涎鎮的歪嘴，宋慧喬飾演的文同珢秒變路人

你覺得哪一個角色變成二次元後，最讓你感到驚喜呢？

在B站的平台上，有一位名為「画画的余丸」新博主，分享了將Netflix人氣韓劇《黑暗榮耀》改編成二次元人物的影片，她將所有主角都改成了柯南畫風，瞬間營造出了懸疑漫畫的氛圍，基本上是毫無違和感啊～！



還搭配了雪夜中少女神秘的墜樓事件，做出了一張封面圖，還以為是官方推出的全新電影版，真的太厲害了。



▼宋慧喬飾演的文同珢



▼李到晛飾演的朱如炡



▼林智妍飾演的朴涎鎮



▼朴成勳飾演的全宰寯



▼鄭星一飾演的河度領



▼金赫拉飾演的李蓑羅



▼車珠英飾演的崔惠程



▼金建宇飾演的孫慏梧



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