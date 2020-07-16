「G-Dragon啊，求你買把陽傘吧！」南韓的男孩子們，真的要熱瘋了XD
明星 2020年7月16日 星期四08:00 Rui
最近，G-Dragon出街購物被粉絲捕捉到，沒想到卻在韓網上掀起了「跪求」熱潮。
日前，有粉絲偶遇GD逛街購物，淺橙色的T恤搭配黑色褲子，「法式塞腰」讓整個造型簡單幹練又不失時尚感。尤其是GD不懼炎熱的天氣戴著針織老頭帽，顯得非常的帥氣。
沒想到就是這張照片在論壇上火速成了熱門帖子，評論們都在集體訴求「GD啊，求買把陽傘吧」。有不明所以的網友就提問了「求GD買傘到底是個什麼梗？」其實是入夏之後太陽越來越毒辣，就算是男生也扛不住，總之走在大夏天的太陽底下，絕對是活受罪！此時女生可以用一把陽傘隔絕陽光，那男生們要怎麼辦？在男生的眼中，太陽下打傘會被認為是很女生的舉動。如果由GD來推廣陽傘，讓男人撐傘成為流行的話，那是不是南韓男人們打起傘來更加理直氣壯呢？
畢竟GD的時尚感令所有人折服，他還成功推廣過文具夾這一時尚單品。
GD啊，多一把遮陽傘又如何呢？畢竟造福廣大男孩子，功德無量啊，哈哈哈哈
祝南韓的男孩子們早日撐起陽傘！！
「圖：cr_logo、theqoo、NATE PHOTOS」
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