朴海鎮又要演高智商型殺人犯啦！確定出演漫改新劇《犯罪拼圖》
韓劇 2020年4月24日 星期五12:46 MiJimin
小編超愛韓劇《壞傢伙們》裡朴海鎮飾演的李正文，OMG…好期待啊～！！！（這次變身天才心理學家－韓教授！）
今日最新消息，高分懸疑人氣網路漫畫《犯罪拼圖》（크라임 퍼즐）將改編成電視劇，已確定由朴海鎮擔任男主角。
《犯罪拼圖》講述從警察大學就備受矚目的人氣教授，自首說他殺害了戀人的父親，而被捕之後所發生的故事。
朴海鎮在劇中飾演人氣教授「韓勝民」，在20多歲時就發表了關於犯罪心理的論文，晉升世界級犯罪心理學家的行列，在警察大學中是擁有超高人氣的教授，卻突然自首說他殺了人，被捕入獄後宣判了無期徒刑。
而朴海鎮在2014年出演過OCN 《壞傢伙們》，當時飾演了最年輕的連環殺人兇手－李正文，表現出精湛且令人印象深刻的內斂演技，這一回再次挑戰犯罪懸疑類型的電視劇，也令粉絲們相當期待。
《犯罪拼圖》預計在下半年播出，目前正在選角中。
（圖：官方／劇照）
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