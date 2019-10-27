敢不敢挑戰！20層樓高+90度垂直降落，這趟雲霄飛車太刺激了
旅遊 2019年10月27日 星期日08:52 Rui
過山車玩的就是心跳，在超重和失重的狀態下享受難以名狀的樂趣。
還在想著愛寶樂園的全木製雲霄飛車嗎？ 它已經過時了，韓國現在最火爆、最驚悚的過山車是慶州世界的Draken。
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Draken又稱90度垂直降落過山車，高63m，足有20層樓那麼高。 最恐怖的地方就是與地面垂至90的降落軌道，而且這樣的陡然墜落有2處，才從震驚中緩過來，接著又是另一次驚心動魄地猛降。《我獨自生活》的朴娜萊、奇安48、李施彥、成勛等人就一起坐過，當時每個人都嚇得臉慘白。
雖然整個過程只有短短2分鐘，但會帶來極致的速度和激情，體驗到失重的效果，下來後你可能需要好好坐下來休息一下。
「圖：YouTube、《我獨自生活》」
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留言/評論
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Chong Siaw Thian Jui Yee 这个也是在韩国的，看起来比t express还恐怖😱 敢玩吗？😂
49分前
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