想看元祖喜劇天王車勝元的華麗回歸：《加油吧！李先生》嗎？

喜劇之王是他！車大嬸不再煮三餐，以演技告訴你真正的喜劇之王是誰！想看《加油吧！李先生》嗎？機會來了！
現在送出《加油吧！李先生》台灣電影票券１６張 (每位得獎者可得２張)
活動日期：即日起至１０月１４日
公佈日期：１０月１４日下午２時
（會在此頁面公佈！）
＊可在上映期限限於樂聲戲院觀賞＊
上映日期：１０月１８日
地點：台北市萬華區武昌街二段85號（樂聲戲院）
想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～
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2) 煩請按這填寫參加表格😉
在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的８位（每位２張）～快來參加吧！😉
注意：
- 得獎者將得到一組序號，煩請到車庫娛樂訂票網頁兌換
- 皆需事先於線上兌換，並依指示至樂聲影城官網完成劃位
- 序號使用期限，逾期失效無法使用，請把握兌換期限：2019/9/27-2019/10/20
- 上述電子票序號為非賣品
- 嚴禁透過網路拍賣、黃牛等第三人兜售、轉賣
- 違者如經查獲將依法究辦
- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格
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特別鳴謝：車庫娛樂
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