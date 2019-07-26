【韓國旅遊大哉問】：退稅Q&A！
旅遊 2019年7月26日 星期五10:15 Chrissy
在韓國打工的期間，聽到許多客人對退稅有很多不明白的地方，整理幾個很～常被問到的問題給大家參考。
Q1: 多少錢可以退稅？
答: 只要買滿3萬韓元就可以退稅，折扣後超過3萬元也是可以退稅的。
Q2: 會退多少錢呢？
答: 這個就不一定了。韓國並非完整退還附加稅，按照消費的金額範圍，退還相應的金額，而每家退稅公司的退稅金額也會有不同喔。
Q3: 哪裡可以退稅？
答: 到了機場大廳會有自動機器退稅，市區也有幾處提供無人自動退稅機，可以直接拿到現金馬上使用，不過自動退稅機需要信用卡(非簽帳卡)過卡作為擔保，也有部分店家提供即時退稅服務，出示護照就會將退稅的金額直接扣除。
另外，超過100萬價值的商品，例如來韓國買了一支手機，是一定要到機場退稅，並且海關會確認購買商品的。詳細的退稅金額、地點、方式在退稅單上或是退稅的信封上都有標示，現在還發展到手機退稅的服務，因此拿到退稅單後一定要仔細閱讀喔。
照片來源: 韓國觀光公社
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