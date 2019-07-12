太令人期待了！李善均、金南佶、李相燁等確定合作tvN新節目《西伯利亞先遣隊》

太令人期待了！李善均、金南佶、李相燁等確定合作tvN新節目《西伯利亞先遣隊》

綜藝   2019年7月12日   星期五10:42   JiaJia   25

居然可以在真人秀裡看到李善均、金南佶！節目組到底是怎麼辦到的～（笑）

先前，有消息指出，李善均、金南佶、李相燁有望合作tvN新背包旅遊節目，引發關注。而今日（12日），據tvN表示，除了此三位男演員外，金敏植、高圭弼也將合流！

《西伯利亞先遣隊》預計今年（2019年）下半年播出。節目概念是與至親們一起搭乘全世界最長，同時也是列入旅行者們的「遺願清單」裡的「西伯利亞列車」，穿越西伯利亞。

節目組表示：「《西伯利亞先遣隊》將真實展現5位好友在火車上吃、住、玩的模樣。不只是真實朋友們率真、笑容滿滿的故事，還會傳達旅行者們想知道的實用資訊」、「期待因為網路、電話等都不方便的環境，而迎來『強制不插電旅行』的至親5人幫帶來的遊記」。


另外，李善均與李相燁曾合作過JTBC《老婆這週要出牆》。


金南佶與高圭弼則曾合作過SBS《熱血祭司》。

（圖片來源：NAVER、JTBC、SBS）

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留言/評論
  • Shandy Lin
    我的男神，金南佶加油喔！
    1小時前
  • 郭小豆
    神父😂好期待
    1小時前
  • Ru Ru Chen
    😀😀😀😀很期待的組合
    1小時前
  • 王慧
    金南佶耶，好期待啊
    1小時前
  • Emma Chuang
    期待😊😊😊
    1小時前
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