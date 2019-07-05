機場時尚的一股清流！BTS防彈少年團柾國的「改良韓服」火了，商家火速同步宣傳
Beauty 2019年7月5日 星期五14:30 ZJM
不斷弘揚韓國傳統文化的世界彈~！
防彈少年團因巡演日程於4日現身金浦國際機場出發前往日本，其中成員柾國的機場時尚引人矚目。 和以往的服裝大不相同，柾國以一套「改良韓服」展示獨具一格的時尚風格。
這套改良韓服來自韓國傳統服裝品牌ZIJANGSA，商家識時務地更新了對應韓服的宣傳，從網站首頁到商品詳情都遍佈著「BTS柾國機場時尚」的字樣，近兩日關於該韓服的商品諮詢更是新增了不少。
柾國將傳統服裝穿出了現代感，穿在柾國身上，仿佛就是正常的oversize風格和窄腳設計。 刺繡的V領、袖口和口袋邊透露出低調的華麗。 這套售價34000韓元的韓服有多達14色可選，而且是男女通用，ARMY又可以get柾國同款啦！
圖：Twitter@BTS_twt、Twitter@THEKNOCK_JK、TVDaily
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留言/評論
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是不是又要賣到沒貨了，一定大部分都是阿米買的😂😂😂
47分前
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柯佳寧誰穿過功夫服走機場時尚😂😂😂😂😂😂😂😂
46分前