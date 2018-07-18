逆襲榜單卻遭懷疑作假？！ Shaun新歌《Way Back Home》力壓TWICE、BLACKPINK奪冠引發爭議

昨天凌晨，一位名叫Shaun的歌手突然出現在多個音源榜的一位，連TWICE、BLACKPINK、等人都被擠下去，頓時令人懷疑其中「有詐」，所屬社大喊委屈！
這首歌就是Shaun在6月27日發行的單曲專輯《TAKE》中的歌曲《Way Back Home》。 它進入榜單的時間是淩晨，也就是韓國為防止音源造假而進行「凍結音樂榜單（Chart Freezing）」的時段，而且將近日一直徘徊在榜單上游的TWICE、BLACKPINK、Apink， 以及前一天剛剛發片的MAMAMOO都擠了下去，難免令人起疑。
大家可以先聽聽這首歌，客觀來講確實蠻好聽的，MV裡兩位MM也很有氣質：
Shaun是搖滾樂團THE KOXX的成員，也是一名EDM DJ，曾為防彈少年團、EXO、Epik High、SHInee等很多藝人創作過歌曲，Tablo、李侑菲、潤荷等很多藝人都曾在SNS上提到他。 2018年平昌冬奧會的閉幕式上，他還和EXO合作帶來了精彩表演。
Shaun在自己的IG上PO出了榜單一位的截圖，驚訝說：「那個...... 這是怎麼回事？ 」然而很多網友也留言表示疑惑：「淩晨榜單凍結前1小時達到第一，使用人數增多這件事讓人很難理解」、「從沒聽說過的歌居然到了1位，很難相信呢」。
因為這首歌像之前Nilo的歌一樣是通過Facebook快速傳播的，而當時就有人表示「自己沒聽過Nilo的歌，音源帳戶裡卻顯示聽了42次」，於是有人懷疑Shaun也有類似的造假行為。
但是所屬社堅決反駁這一論點，稱：「這是國內EDM史上第一次的事，也是我公司第一次進入榜單，本應得到祝賀。 我們沒有操作榜單，無法說明為什麼以及如何在某時間段排名上升的，也沒有理由進行說明。 我們也是第一次遇到這一狀況，正在進行分析和學習。 」
（圖源：Shaun IG,DCTOM）
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