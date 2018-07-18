《與神同行2》6主角人物海報出爐：最後的審判即將開庭！

無數影迷期待的《與神同行2》（台：《與神同行：最終審判》；港：《與神同行：終極審判》）將於8月1日正式上映，今日出品方公開了河正宇、馬東錫等6位主演的人物海報，讓影迷們更貼近角色。
《與神同行2》講述了約定投胎的第49個審判前的3名陰間使者邂逅擁有他們3人千年記憶的成主神之後重新找回失去的記憶的故事。
第一部中河正宇扮演的陰間使者三人幫中的老大江林是霸氣的存在，然而第2部的角色海報中江林卻是霸氣不再，反倒是眼神憂鬱。
想要尋回過去記憶的日值陰差解怨脈（朱智勛 飾）與始終站在亡者身邊、萬為鼓勵他們的月值陰差德春（金香奇 飾），兩人在過去的1000年裡幫助48名亡者重新投胎，但卻失去了自己的記憶。
當他們遇上成主神（馬東錫 飾）後逐漸重拾了過去的記憶。 日漸沉著的解怨脈和溫暖中帶著哀愁的德春，兩人的千年記憶很是讓人期待。
一直守護人類的成主神為了從陰間使者們手中救出情況危急的亡者許春三而碰到了解怨脈和德春，1000年前就是成主神將解怨脈和德春帶到了陰間，他用告訴兩人千年記憶為條件希望救出許春三和許春三的孫子賢東。
既是冤魂又是第49個貴人的秀洪（金東旭 飾）和江林一起尋找自己死亡背後的真相，審判過程中他憑藉敏銳的洞察力一直對江林抱著懷疑，挖掘對方的過往。
陰間的王者閻羅王（李政宰 飾）自帶氣場，手握本次審判最重要證據的竟然成了證人？！
「圖:《與神同行》」
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