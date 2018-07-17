晉久、河智苑將合作新劇《Prometheus》！是斥資300億韓元的諜戰大片
韓劇 2018年7月17日 星期二11:54 JiaJia
女主角確定以後，《Prometheus》的男主角也終於確定了！該部作品將由晉久、河智苑攜手合作。
電視劇《Prometheus》是以北韓將打擊美國本土為目標，因而開發洲際導彈為故事開端。北韓為了保有最後的技術，出動國內最頂尖的科學家前往巴基斯坦，隨後卻銷聲匿跡。不只北韓，有利害關係的各國情報員為了搶奪這些科學家，紛紛進行激烈較量，而韓國稱此計畫為「普羅米修斯」。
晉久將飾演男主角「朴勳」，他是北韓出身的武官，後來流亡韓國。這是晉久時隔一年回歸小螢幕，上一部作品為2017年播出的JTBC電視劇《Untouchable》，並在前陣子特別出演金銀淑編劇的最新作品──tvN《陽光先生》。
河智苑則飾演女主角「蔡恩書」，她是國家情報局的菁英要員。同樣也是時隔一年回歸小螢幕，上一部作品為MBC電視劇《醫療船》，目前正在出演tvN綜藝節目《伽利略：覺醒的宇宙》。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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