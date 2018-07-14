Hello Venus娜拉自爆差點遭綁架！「司機爆粗+車牌號上貼著膠帶」

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遇到這樣的情況真的太危險了吧！ 還好娜拉有謹慎對待，不然真的後果不堪設想！

前幾天Hello Venus出演《認識的哥哥》，成員娜拉透露了自己練習生時期的危險經歷，希望大家也要引以為鑒啊！

娜拉說，練習生時期結束訓練後都是半夜2點鐘，如果叫父母開車來接會覺得很抱歉，所以都是自己叫計程車回家。 有一天就偏偏怎麼都叫不到車，結果在路邊站了兩個小時才有一輛看起來很破舊的車子緩緩駛來......



娜拉說：「一般計程車都有燈牌寫著空車，那輛車卻舊到連燈牌都是破碎的。 」



「司機也不問我去哪裡，直接就說上車吧！ 我說要去某某公寓，司機說只要5000韓元，但其實那個距離一般價格都要過萬。 」



娜拉覺得不妙，膽怯的說：『算了，我父母會來接我的。 結果司機突然火大，說「叫你上車啦！ XX」。』還繪聲繪色地連司機的髒字都複述出來，讓哥哥們紛紛暈厥XDD



不料最驚險的還在後邊：「等司機一邊罵一邊把車子開走後，我才看都車尾的牌號都被綠色膠帶貼起來了，真的很受到驚嚇。 」



結果哥哥們問娜拉是怎麼回家的，娜拉說：「最後還是哭著打電話給爸爸了，還不如一早就打給他。 」



如果娜拉上了這車真的不知道會發生什麼事，也在此提醒大家：遇到感覺不對勁的車輛，一定要謹慎三思啊！



（圖源：《認識的哥哥》節目截圖，Hello Venus FB）

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