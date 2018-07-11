MAMAMOO實力證明「愛豆團里老幺是用來寵的，老大是用來欺負的」 徐仁國、庭沼珉出演tvN新劇《從天而降的一億顆星星》！朴誠雄、徐恩秀也確定加盟 露香肩不是女性專利 EXO世勳新雜誌封面太誘人 《金秘書為何那樣》朴敘俊到死都要守住的秘密，今晚將公開當年的故事～！ 歡迎回到現代世界！洪宗玄加入《絕對達令》回歸小螢幕 角色亮點就是「傲嬌」？ 蘇志燮睽違三年回歸小螢幕！MBC新劇《我身後的Terius》劇本閱讀照公開 KBS 2《Dancing High》導師團最終名單：李起光、李浩沅、李昇勳也加入！ 《把哥哥退貨可以嗎》2PM Nichkhun與主演來台宣傳 與粉絲約定3年Long Stay！ 崔智友變護夫狂魔 絕不公開老公身份資訊 Apink 昨日奪回歸後首冠 轉型得壓力「1點都沒有」！ 韓劇 新劇《Prometheus》確定由河智苑出演，預計年底上檔 「金秘書」朴敏英的穿衣風格有定式，get到就算賺到啦！ GFRIEND 夏日專輯概念照出爐 六人新造型都有驚喜！ MOOMOO想看彩排嗎? 怎能忘記9/1的MAMAMOO演唱會 SJ厲旭終於退伍了！第一個行程就是和哥哥們去濟州島錄製《Super TV》～ 被選為死前必到訪咖啡館之一： 關於夢想的照相機Cafe 《陽光先生》小童星哭戲賺足觀眾淚水！私照實力證明10年後又要出一枚花美男啊～

因信賴而聆聽的大勢實力女團MAMAMOO將於9月1日首次在新莊體育館舉辦【2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN】演唱會，活動門票將於7月14日（六）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣。



出道即以穩健台風和堅強的現場演唱實力著稱，發行的歌曲都引起熱烈迴響，1日時閃電發行了新歌 的音源，就算沒有MV仍立刻掀起歌迷的熱烈討論，並獲得多個音樂榜單一位，創下女團首次先行曲獲得韓國最大音源網站Melon一位的紀錄。即將於7月16日攜迷你七輯《Red Moon》回歸，將帶來今年「四季四色」第二個企劃，演唱會上也將會獻唱新曲，將讓MOO MOO們現場感受MAMAMOO帶來夏季最火熱的舞台。





MAMAMOO於去年來台時票券秒殺銷售一空，上個月19日出道滿四周年的MAMAMOO，非常感謝MOO MOO們毫不保留地陪伴，更希望「直到四十週年時，MOO MOO和我們還是一樣幸福」。【2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN】演唱會，活動門票將於7月14日（六）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為NT$ 2200 / 3200 / 3900 / 4900元，購票特定票價者將有機會抽到觀看MAMAMOO彩排､和MAMAMOO合照(10人一組)､成員親筆簽名拍立得等福利。





主辦將於售票日後公告預購本次演唱會官方周邊商品辦法，詳情請密切注意希林國際粉絲專頁。

https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/

主辦單位：維爾倫國際有限公司、希林國際國際有限公司



活動資訊:

【2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN】

活動日期：2018年09月01日（六）下午5點 開演

活動地點：新莊體育館（新北市新莊區中華路一段75號）

售票日期：2018年07月14日（六）中午12點 開賣

售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

票價：

搖滾區（站席-需依序號整隊入場）NT$4,900 / 座位席（需對號入座） NT$3,900 / NT$3,200 / NT$2,200

粉絲福利（得獎者不重複，限8月26日中午12點前購票者享有抽獎資格，8月30日晚上8點將於希林國際粉絲專頁公佈中獎名單）

NT$4900搖滾全區：

▪ 觀看MAMAMOO彩排 共150名

▪ 與MAMAMOO合照 共200名（10人一組）

▪ 抽個別成員親筆簽名拍立得 共25名（成員隨機，不得指定）

NT$3900座位席：

▪ 與MAMAMOO合照 共70名（10人一組）

▪ 抽個別成員親筆簽名拍立得 共10名（成員隨機，不得指定）

NT$3200座位席：

▪ 與MAMAMOO合照 共30名（10人一組）

▪ 抽個別成員親筆簽名拍立得 共5名（成員隨機，不得指定）

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞