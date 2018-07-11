MOOMOO想看彩排嗎? 怎能忘記9/1的MAMAMOO演唱會

因信賴而聆聽的大勢實力女團MAMAMOO將於9月1日首次在新莊體育館舉辦【2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN】演唱會，活動門票將於7月14日（六）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣。
出道即以穩健台風和堅強的現場演唱實力著稱，發行的歌曲都引起熱烈迴響，1日時閃電發行了新歌
MAMAMOO於去年來台時票券秒殺銷售一空，上個月19日出道滿四周年的MAMAMOO，非常感謝MOO MOO們毫不保留地陪伴，更希望「直到四十週年時，MOO MOO和我們還是一樣幸福」。【2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN】演唱會，活動門票將於7月14日（六）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為NT$ 2200 / 3200 / 3900 / 4900元，購票特定票價者將有機會抽到觀看MAMAMOO彩排､和MAMAMOO合照(10人一組)､成員親筆簽名拍立得等福利。
主辦將於售票日後公告預購本次演唱會官方周邊商品辦法，詳情請密切注意希林國際粉絲專頁。
https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/
主辦單位：維爾倫國際有限公司、希林國際國際有限公司
活動資訊:
【2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN】
活動日期：2018年09月01日（六）下午5點 開演
活動地點：新莊體育館（新北市新莊區中華路一段75號）
售票日期：2018年07月14日（六）中午12點 開賣
售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站
票價：
搖滾區（站席-需依序號整隊入場）NT$4,900 / 座位席（需對號入座） NT$3,900 / NT$3,200 / NT$2,200
粉絲福利（得獎者不重複，限8月26日中午12點前購票者享有抽獎資格，8月30日晚上8點將於希林國際粉絲專頁公佈中獎名單）
NT$4900搖滾全區：
▪ 觀看MAMAMOO彩排 共150名
▪ 與MAMAMOO合照 共200名（10人一組）
▪ 抽個別成員親筆簽名拍立得 共25名（成員隨機，不得指定）
NT$3900座位席：
▪ 與MAMAMOO合照 共70名（10人一組）
▪ 抽個別成員親筆簽名拍立得 共10名（成員隨機，不得指定）
NT$3200座位席：
▪ 與MAMAMOO合照 共30名（10人一組）
▪ 抽個別成員親筆簽名拍立得 共5名（成員隨機，不得指定）
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究