金秀賢入伍後就音訊杳然，原來是因為任務危險、主動拒絕媒體採訪！

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大家有沒有好奇過，金秀賢服兵役之後好像都沒有什麼消息？ 原來，他謝絕了一切媒體採訪，還在最前方執行著危險的任務——排雷！

金秀賢去年10月入伍後，除了訓練所網站上的報導和休假外出時偶爾被網友偷拍到，沒有接受過任何採訪，也沒有參加部隊裡的宣傳活動。

金秀賢所在的1師團搜查大隊位於南北韓交界線附近的非武裝地帶，負責搜查的地區曾在2015年發生過北韓木盒地雷爆炸事件，金秀賢認為戰友們都在冒著生命危險執行任務，不應該讓自己出風頭，反而蓋過他們的光彩。

因此，金秀賢在進入搜查大隊之前就強烈表示過，一律不接受媒體採訪，也不參加部隊宣傳活動。 雖然每次有媒體邀約時都會詢問他的意見，但他每次的回復都一樣：明確謝絕。



而且，金秀賢本人也不是在部隊後方舒舒服服地服兵役，而是真的和戰友們一起在非武裝地帶進行搜查和埋伏作戰，真的令人肅然起敬！

此外，據悉金秀賢在部隊中和戰友們關係也非常好，雖然入伍時已經30歲，但和年紀相差近十歲的戰友都相處得很融洽，這在看重輩分等級的韓國實屬不易，何況他在入伍前又是風靡全亞洲的大明星！

其實金秀賢對周圍人的照顧和體諒從入伍之前就看得出，當時為了避免大批粉絲聚集送行，他對自己的入伍地點守口如瓶，只告訴了經紀人，連公司和朋友都不知道，就怕洩露消息、給一起入伍的戰友造成麻煩。

再次感歎：這樣演技好、顏值高、做人又有原則的明星，才是真男神啊！金秀賢將在2019年7月22日退伍，讓我們一起期待他的歸來吧！





（圖源：KSD，網路）

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