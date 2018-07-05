徐康俊攜手李絮出演《第三魅力》，譜寫12年戀愛史~
韓劇 2018年7月6日 星期五13:27 ZJM
徐康俊《你也是人類嗎》還沒結束，就確定出演《第三魅力》啦！
JTBC金土劇《第三魅力》講述兩位男女彼此被對方並不突出、但在自己眼中閃耀的第三魅力所吸引而陷入愛河的愛情故事。 兩人共度20歲的春天、27歲的夏天、32歲的秋冬，譜寫12年戀愛四季的敘事詩。
徐康俊飾演的男主是模範生，心思細膩、有計劃性，帶眼鏡、穿牛仔褲、白襪、乾乾淨淨的運動鞋。 二十歲的他參加人生第一次聯誼，遇到愛管閒事、大聲的女主，從而人生中獲得了計畫之外的愛情禮物。
李絮飾演的女主感性又直爽，無父無母、和哥哥相依為命，目標是在別人玩的時候努力工作成為富人。 二十歲放棄大學，成為夢想的美容助理，踏入社會的她被朋友們拉去參加聯誼，遇到與自己完全相反的男主。
李絮在電視劇《今生是第一次》、電影《小公女》等作品令人印象深刻，徐康俊憑藉《心懷叵測的恢單女》、《乳酪陷阱》等作品被大眾熟知。 兩人此次合作的《第三魅力》將於9月播出。
圖：TVDaily、李絮IG、KBS
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