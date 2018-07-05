JYP 281億新大樓堪比五星級酒店！有機餐廳+豪華天台
明星 2018年7月5日 星期四09:42 Rui
最近韓國娛樂圈三大巨頭公司之一的JYP搬離了使用了17年的舊公司，入住位於首爾富人區清潭洞的新公司。 前幾年還經營稍顯不景氣的JYP短短兩年就實現了大逆轉。
新的大樓外牆全部採用了透明玻璃材質，外表看上去就超氣派，大大的JYP字樣十分醒目。 新大樓占地1174㎡ ，共有14層（地上10層+地下4層），當時購入價為202億韓幣。 大手筆的朴軫泳Boss就連後方的停車場也全都被買下來，對面就是奧林匹克運動公園，雖然價格令人咋舌，不過確實一眼就看得出來比舊的JYP大樓更豪華。
JYP新大樓「內外兼修」，不僅外觀氣派，內部設施也堪比五星級酒店，光是裝修費就斥資79億，擁有18個聲樂練習室、11個錄音室、9個練舞房、7個製作間、2個後期製作室以及演員練功房、餐廳等， 甚至還有在電視劇上才看過的豪華天臺。
尤其是老闆朴軫泳為了讓練習生們少吃速食，特別精心準備了有機餐廳和有機咖啡廳，從「吃」開始照顧藝人。
「圖：網路」
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