金聖圭、池昌旭、姜河那的陸軍音樂劇《新興武官學校》角色公開
明星 2018年7月5日 星期四09:00 Kunni
為了建軍70周年的公演，目前正在軍隊服務的三位藝人 : 金聖圭、池昌旭、姜河那，即將在9月9日至9月23日參與音樂劇活動，一起來看看他們分別飾演的角色吧！
《新興武官學校》描述1910年日本殖民統治期間，聚集在滿州的青年們成立「新興武官學校」，並逐漸成長為獨立鬥士的故事。其中我們三位哥哥飾演的角色感覺都很適合他們啊！而且很重要的是，原本以為他們三個是擔任同一個角色，殊不知哥哥們是共同演出！！！
聖圭飾演一位在日本陸軍士官校畢業後，積極領導獨立運動的將軍『池青天』(音譯)。大聖圭101歲的池青天本名池大亨、雅號白山，有段時間化名為李青天。
小池哥是叛逆儒生的兒子東揆(音譯)一角，是新興武官學校極度優秀的學生。
姜河那則是飾演不知親身父母為何人的孤兒八道(音譯)，長大後在新興武官學校成為優秀的獨立軍。
下面的照片就是4月份小池跟河那去試鏡的照片唷
自9/9至9/23即將在國立中央博物館進行公演，聽說票數很少，加上因為是共同演出，也就等於有三個人的粉絲要一起搶票啊！雖然很開心哥去當兵之餘能有公開活動可以看到你們，但本來想說哥哥去當兵我們也可以休息一陣子的說XD
資料來源 : 더뮤지컬
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