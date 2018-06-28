又有一位台灣女孩要在韓國出道！「公園少女」的Soso原來是莊敬高職的校園美女！

又有一位台灣女孩要在韓國出道！「公園少女」的Soso原來是莊敬高職的校園美女！

KPOP   2018年6月29日   星期五08:00   Yuan  

經紀公司KIWI MEDIA GROUP預計在9月推出的七人女子團體「公園少女」，日前官方陸續公開預告照。

藝名為Soso的預告照公開後，就有許多台灣人的支持和打氣，原來她本名是王靖儀，曾就讀莊敬高職。

「公園少女」的成員分別有韓國人SeoRyoung、MinJu、Anne、SeoKyoung、Lena，日本人Miya和台灣人Soso，其中SeoKyoung（金序璟）曾參加Mnet選秀節目《Produce 101》，還有「小太陽」的稱號，最終排名第30名。而取名為「公園少女（GWSN）」的意義是「像公園一樣，帶給大眾療癒的感覺」。

近日，在官方頻道上公開了成員們的預告影片外，還公開了一支結合了防彈少年團《DNA》與BLACKPINK《WHISTLE》的Dance Cover影片，就引發不少討論，底下的留言也都表示：「真的很酷」、「短髮的女生好帥」、「很興奮看到他們首次亮相，很有才能」等。

在下半年正式出道前，明日下午7點（韓國時間）她們也將在明洞街頭表演，正式開始進行宣傳，大家可以期待一下這支新女團。

（圖：공원소녀 GWSN）

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留言/評論
  • Liu Pei Wen
    短髮那個帥到不行 超吸引的！！
    1小時前
  • 阮卓俊
    我覺得是個性出眾的人在團體比較吃香。
    3小時前
  • Claire Chen
    只注意到 短髮日本女孩😍
    2小時前
  • 원지용
    但好奇怪，dance cover 每次無佢
    39分前
  • Mun Sam Tang
    Mei Ching 公园少女😂 GWSN😂😂
    54分前
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