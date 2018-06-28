tvN《認識的妻子》池晟劇照公開！化身為現實中的職場人士 發傳單、擠地鐵
韓劇 2018年6月28日 星期四11:40 JiaJia
tvN新水木劇（週三、四播出）《認識的妻子》由池晟、韓志旼領銜主演，預計於8月份接檔《金秘書為何那樣》首播。劇組於今日（28日）公開池晟劇照，他將化身為職場人士，為了工作和生活而奔走著。
《認識的妻子》描述結婚五年的夫妻車柱赫和徐友珍，遇到改變命運的意外事件。車柱赫回到過去、做出了和以前不同的抉擇，讓整個生活發生一百八十度大轉變，為奇幻愛情劇。除了池晟、韓志旼以外，張勝祖、姜漢娜、車學沇（VIXX N）、金素拉、李有鎮等人也加盟該部作品。
25日，劇組公開《認識的妻子》首款海報。池晟、韓志旼親暱地依偎著，畫面看起來相當浪漫。
而今日（28日），劇組公開池晟於劇中的照片。他飾演的「車柱赫」是工作6年的銀行代理、普通的工薪族。在公開的劇照中，池晟在大街上向行人推銷產品。
發傳單，卻被警衛大叔給攔住去路。
搭著地鐵上、下班，是標準的職場人士。
劇組表示：「池晟與韓志旼的默契超出想像，展現完美配合。他們以精湛演技增加對角色的說服力，會讓觀眾感受到『共鳴』與『浪漫』。」
（圖片來源：tvN《認識的妻子》）
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