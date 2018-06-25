韓劇 迎接熱情的七月–大劇，重磅來襲

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接連整理了幾個月的新劇訊息，而2018年也過了一半，似乎今年上半年都沒出現一部韓國、海外同時大火的高收視電視劇？！

約略看了下，好像只有週末長劇《我黃金光輝的人生》、《一起生活吧》在韓國破30%、40%以上佳績，海外也有喜愛的劇飯，但總不如《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神–鬼怪》那樣風靡全亞洲。而3家無線台的迷你劇個位數已是日常，有時帳面數字還輸給有線迷你劇的未換算數字。當然，也可以說因為播出重要的足球比賽和地方選舉開票，影響了收視。

七月份下半年的開始，多部新劇上檔，會發現電影級數的演員，或成本破億的大製作都在有線台播出，相較之下，無線台無論演員或製作規模就單薄了許多，頗似以前有線台製作規格。有的籌備新劇還找不到男、女主演，翻拍或改編網漫、同類型劇比例偏高。這是個人觀察的韓國電視台電視劇現象。不多聊，看一下七月即將上檔新劇。

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7/4 KBS2 水木劇 《你的管家》（당신의 하우스헬퍼）32集



接檔《金裝律師》，改編同名人氣網漫，講述全能、專業的男管家為不擅整理家務的女生們整理家務，是部「生活治癒」劇。由河錫辰出演料理、洗衣、購物、看護、搬家、整理、育兒、照顧寵物、修理家具，包括設計、企劃、管理家裡事務一手包的完美男主。其他還有苞娜、高媛熙、李知勳主演，作家金志善、黃英雅編劇，全雨盛、林世俊執導。

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7/7 tvN 週末劇《Mr.Sunshine/陽光先生》（미스터 션샤인）24集



接檔《無法律師》，據報導本劇因高達400億製作成本，讓無線電視台放手，由品質、口碑有成的tvN接手，幾次延後播出，終於定檔。再加上演技強卻形象有爭議的重量級男主和女主的年齡差，金思朗因健康問題中途退出，由金玟廷接手，可說是一波好幾折。在在都在考驗王牌作家金銀淑、李應福導演的三度合作，是否能再創如《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神–鬼怪》佳績。

本劇敘述被祖國朝鮮拋棄、搭軍艦去美國、成年之後以美軍的身份返回韓國的男主，在韓國駐軍期間邂逅朝鮮的精神支柱、兩班世家的大家閨秀，兩人墜入愛河的故事。由李炳憲、金泰梨、柳演錫、卞約漢、金玟廷主演。6/26舉行製作發佈會，金銀淑作家卻因最後2集劇本尚未完成而出席。對這部重磅大劇，不知大家期待嗎？

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7/16 tvN 月火劇《一起吃飯吧3：Begins》（식샤를 합시다 3: 비긴즈）16集



號稱深夜不能看的美食劇《一起吃飯吧》系列3，又來誘惑我們的口慾了。這次男主還是尹斗俊，都在笑說具大英很花心又換第三任女友白珍熙了。呵。這次編劇林秀美、導演崔奎植。期待第二任女友徐玄振的客串。

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7/23 JTBC 月火劇《Life》（라이프） 16集



雖然對已成公式的醫療劇沒多大興趣，但這部卻是破例的很期待。只因編劇是《秘密森林》的李秀妍劇作家，出演的大部份都是該劇演員，曹承佑、劉在明、李奎炯等，再加上阿使李棟旭、文素利、千虎珍、元真雅，導演是《名不虛傳》的洪鍾燦，這已是夢幻劇組陣容，不是嗎？

這劇不以手術醫療為軸心，而是講述醫院裏人的野心慾望與權力鬥爭的醫學劇。看過預告，張力十足，超期待的。曹承佑大叔的劇，必追。

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7/23〈暫〉 MBC 月火劇《生死決斷羅曼史》（사생결단 로맨스）32集



接檔《檢法男女》，原按播出進度該於7/3大結局，因上個月韓國地方大選、及直播世界盃足球賽停播，影響上檔日期。7/23〈暫〉是按播出進度先標上，可能電視台屆時會再延後，也未知。

本劇由智鉉寓（池賢宇）、李詩英、金振燁、裴澀琪等主演，講述內分泌科醫生的女主以神經外科醫生的男主為實驗對象所引發的愛情故事。導過《星星在我心》、《需要愛情》第一季的李昌漢導演執導。

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7/25 MBC 水木劇《時間》（시간） 10集



接檔《過來抱抱我》，由《重新開始》、《不屈的車女士》、《媽媽》的張俊浩導演與《秘密》、《假面》的崔浩哲作家攜手打造。講述經歷人生最後光陰的男人，為了因為自己而被毀掉人生的女人，而貢獻出自己一切的故事。徐玄、金正鉉主演。

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7/25 SBS 水木劇《致親愛的法官大人》（친애하는 판사님께）32集



由《我們的甲順》富聖哲導演執導與《The Package》千成日作家聯手打造。講述前科累累的弟弟因同卵雙胞胎的哥哥失蹤，代替了法官身份的哥哥生活的奇幻、守護故事。尹施允、李宥英主演。才演完古代劇的尹施允立馬又出演現代劇，完全不休息似的。有看獨幕劇《瘋了，因為你》應該會喜歡她自然平實的演技。

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7/27 JTBC 金土劇 《我的ID是江南美人》（내ID는강남미인）16集



接檔《素描/Sketch》，改編人氣同名網漫，校園、愛情喜劇，這部網漫甚受台灣網友喜愛。由林秀香、車銀優、趙宇麗、郭東延主演，崔秀英作家編劇、崔成範導演執導。

講述因外表醜陋，備受欺凌的女主透過整形，希望過全新的人生，卻仍得到整形怪的封號，還是遭到霸凌，直到遇到男主，展開一段真摯愛情，才重新找回自信。

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7/30 SBS 月火劇《雖然30但仍17》（서른이지만 열일곱）32集



接檔《油膩的Melo》，由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》趙秀沅導演與《高校處世王》、《她很漂亮》趙成熙作家打造。講述30歲、但精神和肉體還停留在17歲的女主，與誤以為自己害死了女主的封閉男主，相遇後所發生的搞笑療癒故事。梁世宗、申惠善、安孝燮、王智媛主演。這部戲男、女主都是最近的人氣演員，可以期待一下。原來安孝燮退出熱情打掃，接下這部。

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本想每部劇多寫些知道的訊息，但字數篇幅過長了，就只寫了基本資訊。無線的接檔新戲上檔日期皆受直播世足賽影響，劇組會陸續發佈更多明確訊息，有異動會再更新的。20170626

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