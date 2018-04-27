防彈少年團《LOVE YOURSELF》巡演日程首波公開！ 北美&歐洲22場確定
KPOP 2018年4月27日 星期五10:23 Sani
27日零點，防彈少年團通過官咖和SNS公開了《LOVE YOURSELF》世界巡演的第一波日程，祝賀成功進軍蠶室主競技場！ XDD
這次公開的日程包括11個城市的22場演出，具體日程如下：
最先是8月25日、26日在首爾蠶室奧林匹克主競技場；
9月5日、6日、8日，美國洛杉磯斯台普斯中心；
9月12日，奧克蘭甲骨文體育館；
9月15日、16日，沃思堡會議中心；
9月20日、22日、23日，加拿大漢密爾頓第一安大略中心；
9月28日、29日，紐約保德信中心；
10月2日、3日，芝加哥聯合中心；
10月9日、10日，倫敦O2體育館；
10月13日，荷蘭阿姆斯特丹Ziggo巨蛋體育館；
10月16日、17日，柏林O2世界娛樂中心；
10月19日、20日在法國巴黎雅高酒店體育館；
更多日程即將後續公開！
防彈少年團所屬社BIG HIT表示：「始於2014年的《Trilogy Episode》系列在去年成功落下帷幕，今年將展開全新巡演《LOVE YOURSELF》。 目前公佈的是日程和地點已經確定的演唱會，如有更多確定日程或增加場次將立即通知粉絲。 」
防彈少年團去年在19個城市舉辦了40場演唱會《2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR》，每一場都門票全數售盡！ 5月18日即將發行正規三輯《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》，並在5月20日參加在美國LA舉辦的2018年Billboard Awards，現場帶來回歸舞台。
（圖源：防彈少年團Twitter，FB）
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