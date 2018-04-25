BIGBANG勝利的夜店到底有多土豪？1億韓幣的套餐嚇掉下巴～

BIGBANG成員勝利不僅歌唱得好，還有自己的獨家生意經，在生意場上也是掙得風生水起。
2016年勝利在首爾江南區清潭洞投資開了一家夜店Burning Sun，獲得不少來自全球各地的粉絲們的追捧。 店內不僅每月邀請一位大明星和客人互動，更是出售數千至1億韓幣的酒及香檳，引起網民熱議。
夜店的VVIP白金套餐共有5種，分別是曼蘇爾套餐、大陸套餐A、大陸套餐B、大陸套餐C和天上套餐。
曼蘇爾套餐是店內最貴的套餐，含有1瓶12升的世界最頂級的香檳-黑桃A香檳和1瓶路易13、12瓶750ml的黑桃A香檳組成，售價為1億韓幣。
大陸套餐A則是由80瓶法國頂級香檳唐培裡儂香檳王(Dom Pérignon)組成，售價5000萬韓幣。 B和C套餐分別是30瓶黑桃A香檳和20瓶Angel Champagne Brut+20瓶Angel Champagne Rose，售價均為5000萬韓幣。
最後的天上套餐算是VVIP套餐最便宜的一類，售價也要1000萬韓幣，由路易13和培裡儂香檳王4瓶組成。
價格驚人的曼蘇爾套餐到底長什麼樣子呢？ 12L的黑桃A香檳大小足有成年男性的大腿那麼長，據說在釀制方面，黑桃A香檳從採摘到裝瓶，僅由8人的團隊傾力完成，是世界上唯一一種純人工製作的香檳，市價在韓幣8000萬左右， 這樣算來勝利店內賣1億並不是特別貴呢。
除了曼蘇爾套餐外，店內還有一個套餐令人震驚，就是由10瓶黑桃A香檳和15瓶唐培裡儂香檳王構成的「轎子套餐」，點該套餐的客人還能享受到華麗的小型煙花秀，最適合帶動氣氛。
價格昂貴的曼蘇爾套餐到底會不會有人點呢？ 據悉，前不久就賣出去一套，但工作人員只稱要保護客人隱私無法對外透露客人的資訊。
「圖：網路」
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