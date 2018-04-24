《森林裡的小屋》被打擊到的「實驗對象B」蘇志燮 和狗狗的互動太可愛了～
綜藝 2018年4月25日 星期三08:45 JiaJia
正在外面烤肉的蘇志燮，發現有兩隻狗狗悄悄靠近，於是拿出橘子招待牠們！卻發現，狗狗們似乎不太領情呢～（笑）
於上週五（20日）播出的tvN綜藝節目《森林裡的小屋》，「實驗對象B」蘇志燮正在執行「用3個小時吃一頓飯」的幸福實驗，他選擇到外面烤肉。此時，正有兩位新朋友悄悄靠近。
是白色的小狗！蘇志燮試圖要和狗狗溝通，狗狗卻愛理不理的。蘇志燮要狗狗靠近他，表達了對狗狗的喜愛。但狗狗選擇遠離蘇志燮，充滿了「驕傲」。
蘇志燮對著走遠的狗狗說：「偶爾來作客啊～對不起，沒有什麼能夠餵你的。」之後，還是試圖要和狗狗拉近距離。
思考了一陣子，蘇志燮起身，進入小屋拿出橘子。
他再度對狗狗釋出善意，但狗狗只是聞聞，並沒有吃。
（微微受傷的大蘇）
是為你撥的橘子啊你怎麼不吃～～～
於是，大蘇自己默默把橘子吃掉。
小編在想…狗狗根本就是想吃大蘇正在烤的牛肉吧！（笑）人和狗的互動真是可愛又有趣~
（圖片、影片來源：tvN《森林裡的小屋》）
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