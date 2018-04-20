今年最強的「國民年下男」丁海寅首度襲港會粉絲♥
明星 2018年4月20日 星期五12:10 韓星網
最近憑著韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》人氣飆升的韓國男演員丁海寅，繼上月初於台灣舉行首場見面會後，今日隆重宣佈將於6月18日（星期一）假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉辦「2018 JUNG HAE IN ‘SMILE’ FAN MEETING IN HONG KONG」，一眾傳媒和粉絲均嚴陣以待！
首次在劇中擔任男主角的丁海寅，在戲裡與孫藝真上演一幕幕令人怦然心動的甜蜜場面，令劇集連續兩週登上話題榜之冠。劇中溫柔體貼又魄力十足的「年下男」形象亦令他成功擄獲一眾姐姐的心，更被封為「國民年下男」，人氣爆發。
除了劇迷外，就連韓國藝人都深陷丁海寅的魅力中；無限挑戰主持之一的朴明秀也在電台節目上表示對丁海寅最近的人氣表示羨慕；而《Running Man》的HaHa和金鍾國都不約而同大讚丁海寅靚仔，直指他「無得輸」，可謂男女通殺。
丁海寅三月初登陸台灣舉行首個粉絲見面會，二千張門票在開賣一分鐘內售罄，氣勢一時無兩！為了答謝粉絲支持，他在見面會當晚除了和粉絲互動外，亦有大開金口獻唱，冧得一眾粉絲「心心眼」！未知香港場的見面會中，疼愛粉絲的丁海寅會否為港迷準備驚喜，各位粉絲就要拭目以待了。
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