今年哪些歌手推出了聖誕頌歌？和音樂一起感受聖誕氛圍吧～

聖誕到了就意味著年末年初了，是個既歡快又多愁的節日吧~聽聽這些2017年新的聖誕頌歌，隨著音樂一起感受聖誕氛圍吧！
▼Starship Planet——《Christmas Day》
由Starship旗下的昭宥、K.will、Mad Clown、Junggigo 、DUETTO、柳昇佑BOYFRIEND、Monsta X、宇宙少女、#GUN、MIND U、鄭世雲等39位藝人共同演唱。
▼TWICE——《Merry & Happy》
收錄於12月12日發售的正規一輯Repackage專輯《Merry & Happy》專輯中。
▼NCT DREAM——《JOY》
NCT DREAM作為SM STATION第二季的第37位主人公，演唱的《JOY》是將著名的頌歌《Jingle Bells》和《Joy to the World》混合的快節奏流行種類的歌曲。
▼MONSTA X——《Lonely Christmas（그놈의 크리스마스）》
是由MONSTA X成員周憲參與作詞作曲編曲的歌曲。
▼金永哲×JeA——《크리스마스 별거 없어（聖誕也沒什麼大不了）》
有諧星金永哲和Brown Eyed Girls出身的JeA共同演繹，是撫慰要自己過聖誕的單身狗的歌曲。
▼金泰宇——《Christmas Love》
God的主唱金泰宇12月15日推出了聖誕頌歌專輯 《KIM TAE WOO with Friends》。
▼本月的少女(LOONA)——《The Carol 2.0》
由本月的少女成員ViVi、 Choerry和Yves演唱。 本月的少女因其獨特的出道方式而少有名氣，該組合以從16年10月起每月公開一名成員的方式區別於以往的組合。
▼Muzie——《Love Christmas》
音樂製作人Muzie時隔兩年推出的歌曲，由Randyachtz、 XQ和Muzie共同製作。
▼少女時代太妍——《This Christmas》
《This Christmas》是12月12日發佈的新專輯《This Christmas-Winter is Coming》裡的主打歌，MV講述了一個平淡卻又感人的故事。 信聽泰！
以前IU翻唱過的《12月24日》、少女時代太蒂徐《Dear Santa》、EXO的冬專也都是非常適合聖誕氛圍的歌曲哦！
圖源：對應娛樂公司
ZJM/文
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