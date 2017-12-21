今年哪些歌手推出了聖誕頌歌？和音樂一起感受聖誕氛圍吧～ tvN 記取《和遊記》前車之鑑 第 4 集將延後至明年初播出！ 年底要看哪一部？《與神同行》、《鋼鐵雨》題材引人入勝 叫好又叫座！ 《和遊記》壞痞李昇基&一點也不內向的吳漣序：「到底是要吃掉妳！還是保護妳呢？」 為應援慈善募款！他在路上穿上了熊大的玩偶裝，還送上了免費的擁抱！ 有聽過EXID饒舌擔當的LE「唱歌」嗎？《蒙面歌王》獨特歌聲讓人超驚豔～ 太妍在演唱會上一直輕撫的聖誕樹，隔空喊話鐘鉉：我不會走太遠 三大台年末頒獎典禮時間表都整理好了，準備好死守直播了吧？ 化身Santa的熊大、莎莉和兔兔so cute！陪大家齊齊過聖誕啦～ 《The Unit》JUN&秀雄表演完爆哭！這首防彈少年團的《Butterfly》戳中淚點啦～！ 利特發文：鐘鉉來到了我的夢中，笑著對我說「哥你要更幸福哦！」 「SBS歌謠大戰」將展現歷代級合作舞台！他們還會一起演唱奧運會應援頌！ 又是一波洗腦廣告！看完2017年《MBC演藝大賞》的預告很難忘記播出的日期啊～ 「歐巴，我們要結婚嗎？ 」宋智孝親口提及和金鐘國「婚事」！！ 「成員開心我就開心」⋯⋯難怪人人都愛鬧 Highlight 李起光！ 期待！WINNER 挑戰重現 BigBang 經典「一天一天」 就在今晚的 SBS《歌謠大戰》！ 明年2月SHINee演唱會能如期舉行嗎？官方：尊重他們的意願 《和遊記》第 2 集發生重大「播出事故」！tvN 電視台緊急發出致歉聲明 MXM來台過生日 牽手告白好尷尬

聖誕到了就意味著年末年初了，是個既歡快又多愁的節日吧~聽聽這些2017年新的聖誕頌歌，隨著音樂一起感受聖誕氛圍吧！

▼Starship Planet——《Christmas Day》



由Starship旗下的昭宥、K.will、Mad Clown、Junggigo 、DUETTO、柳昇佑BOYFRIEND、Monsta X、宇宙少女、#GUN、MIND U、鄭世雲等39位藝人共同演唱。

▼TWICE——《Merry & Happy》



收錄於12月12日發售的正規一輯Repackage專輯《Merry & Happy》專輯中。

▼NCT DREAM——《JOY》



NCT DREAM作為SM STATION第二季的第37位主人公，演唱的《JOY》是將著名的頌歌《Jingle Bells》和《Joy to the World》混合的快節奏流行種類的歌曲。

▼MONSTA X——《Lonely Christmas（그놈의 크리스마스）》



是由MONSTA X成員周憲參與作詞作曲編曲的歌曲。

▼金永哲×JeA——《크리스마스 별거 없어（聖誕也沒什麼大不了）》



有諧星金永哲和Brown Eyed Girls出身的JeA共同演繹，是撫慰要自己過聖誕的單身狗的歌曲。

▼金泰宇——《Christmas Love》



God的主唱金泰宇12月15日推出了聖誕頌歌專輯 《KIM TAE WOO with Friends》。

▼本月的少女(LOONA)——《The Carol 2.0》



由本月的少女成員ViVi、 Choerry和Yves演唱。 本月的少女因其獨特的出道方式而少有名氣，該組合以從16年10月起每月公開一名成員的方式區別於以往的組合。

▼Muzie——《Love Christmas》



音樂製作人Muzie時隔兩年推出的歌曲，由Randyachtz、 XQ和Muzie共同製作。

▼少女時代太妍——《This Christmas》



《This Christmas》是12月12日發佈的新專輯《This Christmas-Winter is Coming》裡的主打歌，MV講述了一個平淡卻又感人的故事。 信聽泰！

以前IU翻唱過的《12月24日》、少女時代太蒂徐《Dear Santa》、EXO的冬專也都是非常適合聖誕氛圍的歌曲哦！

圖源：對應娛樂公司

ZJM/文

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