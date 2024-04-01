华莎5月11日香港开场 - HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong

被视为MAMAMOO其中一位核心人物的「华莎」加盟新公司P Nation后，启动个人活动，将会於5月11日在亚洲博览馆10号展馆举行HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong。

华莎表示：今次是自己「HWASA」与「Twits」惊心动魄的初次见面，“今天我将再次在舞台上表达我的爱”

今次是华莎首次举办个人粉丝演唱会，她将之视为一段非常珍贵的时光。除了将表演歌迷耳熟能详的经典曲目外，她和团队也在准备一些有趣的内容，以确保这次巡演能成为一次难忘的体验，华莎迫不及待地想要与粉丝们相见，共同创造更多美好回忆。HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong

华莎一直喜欢发布一些特别片段和舞蹈抢Fo，转会后首次FANCON已扬言要给大家美好回忆，一定令各位粉丝热烈期待她的演出和粉丝福利。



HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong

日期：2024年 5月 11日

时间：20:00

地点：亚洲国际博览馆10号馆

票价：$1680 $1380 $980(全场坐位）

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