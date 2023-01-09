劝大家不要入戏太深！《黑暗荣耀》里辛睿恩坏到让人想揍她，现实高中时期其实是软萌甜妹

看了辛睿恩在《黑暗荣耀》中的演技，很想冲进荧幕中狠狠甩她两巴掌。

最近爆火的Netflix新韩剧《黑暗荣耀》大家看了吗？ 宋慧乔、林智妍、金曦欧拉等成年人的演技不用说，将人物刻画得淋淋尽职，饰演她们高中时期的年轻演员们也极为出色，尤其是扮演女二朴涎镇高中时期的辛睿恩，作为主导霸凌者，每一个举动都让观众们气得牙痒痒的。 貌美却恶毒，拿著卷发器烫人且毫无负罪感，以欺负他人为乐，真的是坏到了骨子里。 没想到长相甜美的辛睿恩演起恶女来竟如此传神，一度另观众们怀疑是否现实生活中也这样。



如果你曾有这样的想法，那就大错特错了。 辛睿恩只是演技好而已，学生时期的她绝对是清纯爱撒娇的女生，和剧中的朴涎镇根本就是两个人。 她曾经客串过《All The K-Pop》的节目，展示了纯真女高中生的魅力。 高中时期拍摄的节目中，她一头黑长直，笑起来眼睛圆圆的，一看就是个软萌甜妹。



看到辛睿恩过往旧照的网友们纷纷表示：「这些照片能防止剧迷们入戏过深」、「辛睿恩本人就是可爱本人」等。

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