防弹少年团＆TXT＆黄致列＆GFRIEND等参加9月27日乐天免税店线上演唱会
KPOP 2020年9月1日 星期二08:00 Sani
足不出户就能看到大家的精彩舞台了！ #BTS #防弹少年团 #TXT #GFRIEND #黄致列 #李贤。
乐天免税店将在9月27日举办第30届家族演唱会，受疫情影响，将通过线上方式进行。
这次家族演唱会的主题是「Hi, world! Duty Free life, again」，出演阵容包括防弹少年团、TXT、黄致列、GFRIEND、李贤等等，采用事前录制方式进行，除了韩文之外，还将提供英文、中文（繁体与简体）、越南语等6种语言的翻译。
乐天免税店从昨日（8月31日）开始接受家族演唱会现场观看申请，申请成功者将从9月23日开始陆续接到入场认证码。
乐天免税店家族演唱会从2006年开始举办，是有代表性的韩流文化活动之一，受到韩国和外国粉丝的喜爱，目前观看过乐天免税店家族演唱会的各国粉丝达到100万名。
（图源：乐天免税店，BIG HIT，Source Music，HOW Ent.）
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