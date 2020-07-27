池昌旭&金智媛有望合作！联手加盟《虽然是精神病但没关系》导演新剧《都市男女爱情法》11月开播
韩剧 2020年7月27日 星期一16:04 Sani
这组合真的可以！
据电视台人士透露，池昌旭和金智媛已经被KakaoTV短剧《都市男女爱情法》选为男女主角。
《都市男女爱情法》讲述了充满都市感性、紧贴生活又针锋相对的恋爱观点，由《虽然是精神病但没关系》的朴信宇PD担任导演，《需要浪漫》系列和《恋爱的发现》的郑贤贞作家担任编剧，与郑多妍作家共同执笔。 据悉朴信宇PD在《虽然是精神病但没关系》剧终之后将进行短暂的休息，随后就投入《都市男女爱情法》的拍摄中。
《都市男女爱情法》瞄准手机使用者，每集25分钟，共12集，以季播方式制作，10月开始拍摄，预计11月就将通过KakaoTV平台播出，与其他OTT平台的合作也在讨论中。
金智媛所属社表示「正在积极讨论出演事宜」，期待赶快给出确定的好消息呀！
（图源：KSD，Glorious，SALT）
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2小时前