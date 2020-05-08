Wedding Boys 重出江湖！郑容和、李准、尹斗俊、光熙近期发表新歌
综艺 2020年5月8日 星期五11:08 施乃琪
传奇综艺《无限挑战》曾催生无数经典的特别企划和团体，没想到时隔四年后，竟然有机会再度听见郑容和、李准、尹斗俊和光熙组成的 Wedding Boys 发表新歌！
郑容和、李准、尹斗俊和光熙最近正在准备录音，预定於 5 月底久违地以 Wedding Boys 之姿发表合作音源，而这项消息一出立刻掀起热烈回响。
交情本来就好的四人，在 2016 年 5 月时为《无限挑战》婚礼特辑组成特别团体 Wedding Boys，并在新婚夫妇的婚礼上送上惊喜表演。当时节目播出后，四人也分别在自己的 SN 上发出合照，郑容和后来也曾重发当时的照片表示「好像念，很好玩，大家都很健康吧？要更健康喔」，再度掀起粉丝对 Wedding Boys 的思念之情。
随著郑容和、李准、尹斗俊和光熙陆续退伍，终於能再度看到他们一起准备的新作品，真的让人太期待啦！
（照片或影片来源：MBC）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论