《Running Man》全昭旻&池锡辰超震撼cosplay迎接来宾：太牺牲啦～！！
综艺 2019年8月26日 星期一10:23 MiJimin
效果真的太好了，感谢两位的牺牲奉献～XDDD
SBS 综艺节目《Running Man》昨日ep.465迎来了朴正民、林智妍、崔有华等嘉宾登场，一起来宣传和李光洙一起新电影《老千3：独眼杰克》。
不过，这一集在开头就相当震撼，因为节目组选在了有来宾的这一集，施行之前就承诺好的约定与惩罚，池锡辰和全昭旻这一回cosplay的角色，可以说是还原度相当高。
▼两人一登场就让成员们惊叹：
▼上一次全昭旻扮成《星际异攻队》的勇度还历历在目，这一次变身成《夺魂锯》中恐怖又诡异的拼图娃娃，佩服佩服～！
▼之后，池锡辰登场后，又再投下一颗震撼弹，他cosplay成《与神同行》中的卞城大王，相似度高达200%啊～！XDDD
被吓到的来宾们～，只能说…这个开场真的太成功了！XD
（图自：SBS Running Man）
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留言/评论
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大鼻子哥的造型真的太令人出乎意料之外了 超好笑🤣🤣 虧RM造型師想得到
1小时前
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其实runningman导演应该要出一集cosplay对抗赛😂
runningman VS 剧组人员 VS VJ，我相信应该会制造一个传说级神话！🤣🤣🤣
2小时前