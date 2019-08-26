《Running Man》全昭旻&池锡辰超震撼cosplay迎接来宾：太牺牲啦～！！

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效果真的太好了，感谢两位的牺牲奉献～XDDD

SBS 综艺节目《Running Man》昨日ep.465迎来了朴正民、林智妍、崔有华等嘉宾登场，一起来宣传和李光洙一起新电影《老千3：独眼杰克》。



不过，这一集在开头就相当震撼，因为节目组选在了有来宾的这一集，施行之前就承诺好的约定与惩罚，池锡辰和全昭旻这一回cosplay的角色，可以说是还原度相当高。



▼两人一登场就让成员们惊叹：



▼上一次全昭旻扮成《星际异攻队》的勇度还历历在目，这一次变身成《夺魂锯》中恐怖又诡异的拼图娃娃，佩服佩服～！



▼之后，池锡辰登场后，又再投下一颗震撼弹，他cosplay成《与神同行》中的卞城大王，相似度高达200%啊～！XDDD



被吓到的来宾们～，只能说…这个开场真的太成功了！XD



（图自：SBS Running Man）

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