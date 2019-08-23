Babysun李鎭赫见面会中午开场! 台湾场10/13资讯公开

人气居高不下的Babysun太阳宝宝李鎭赫终於要来台湾与粉丝们见面了！10月13日星期日於台北TICC举办《진혁：해 T.Y.F.L》李鎭赫粉丝见面会台湾场，将於9月7日中午12:00将於ibon机台与网路同步开卖。
李鎭赫原隶属团体UP10TION，出道以来以艺名伟（Wei）活动，在2019年5月李鎭赫以练习生的身份参与实境节目《PRODUCE X 101》，一路表现非常优异的他，却在最后关头遭到淘汰，令观众们十分意外。不过他的努力并未因此被埋没，虽然没有进入限定团体重新出道，但人气反倒锐不可挡，受到许多广告代言的邀约。
今年8月10日李鎭赫在首尔举办了首场个人粉丝见面会《진혁：해 T.Y.F.L》，4500个座位全数秒杀，而见面会中的「T.Y.F.L」更是他向大家表达感谢之意的句子「Thank You For Love」。除了在韩国与粉丝们见面外，太阳宝宝李鎭赫更考量到海外的广大粉丝，於是将於9月泰国场之后，再於10月13日在台湾TICC举办《진혁：해 T.Y.F.L》粉丝见面会台湾场，希望能亲自与台湾粉丝们见面传达心中的感谢。
一得知李鎭赫即将来台湾的消息，许多粉丝们纷纷留言，表示担心李鎭赫因行程忙碌导致太过劳累，而李鎭赫也为了体恤隔日还要上班上课的粉丝们，特别要求台湾方主办把见面会的时间提早到中午12:00开场，在台北TICC与粉丝们度过周日午餐时光，同时他也担心粉丝们肚子饿，在活动结束后也准备了餐盒给大家，让大家心中与手中都带回Babysun李鎭赫满满的爱。
除了中午12:00将准时开始粉丝们与李鎭赫的约会，主办单位也将从一早於TICC一楼备有一系列好玩的互动游戏，希望大家能够尽量早来到会场，在等待与李鎭赫见面前的早午餐时间也不会无聊，更能获得许多限量小礼物喔！详细内容请见主办FB粉丝专页：https://www.facebook.com/executiontw
[活动资讯]
活动名称: 《진혁：해 T.Y.F.L》李鎭赫粉丝见面会 台湾场
活动日期: 2019年10月13日(星期日) 中午12:00
活动地点:台北国际会议中心 TICC
售票时间: 2019年09月07日(星期六) 中午12:00
售票网页: 建构中
票价: 4500 / 3500 / 2800
福利: 近日公开
主办单位:执行力整合行销、尼奥创意行销
照片:执行力整合行销、李鎭赫ig
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