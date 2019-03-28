2018 年后月火剧话题性评价出炉 《耀眼》横跨各台勇夺冠军！
韩剧 2019年3月28日 星期四10:11 施乃琪
过去一年多来哪几出月火剧让你的每周开端都有了期待呢？从话题性来一起回顾吧！
电视节目话题性调查机构 Good Data Corporation 以 2018 年起至 2019 年 3 月第三周为调查区间，并公开了所有月火剧的话题性。
由金惠子、韩志旼、孙浩俊与南柱赫主演的 JTBC 电视剧《耀眼》甫於日前完结，便在这次调查中以播出期间的最高分 33,433 分勇夺冠军，相较於首周话题性涨幅多达 280%，再度证明了「制作完美的电视剧」美誉。
而拿下第二名的则是由都敬秀 (D.O) 与南志铉领衔主演、於 2018 年 10 月底完结的 tvN 古装剧《百年的郎君》。
Good Data Corporation 也透露：「备受观众好评的《耀眼》在 2018 年与 2019 年播出的 33 出电视剧当中，写下了最高的话题性分数纪录，当时甚至占该周话题性的 70％ 之多。」
（照片与影片来源：Saram Entertainment、honey_lee32）
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