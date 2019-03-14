新剧《她的私生活》首度公开金材昱&朴敏英CP合照，人物造型超抢眼～！
韩剧 2019年3月14日 星期四11:14 MiJimin
两人首次以剧中人物造型合体，画面太美～颜值太高啦！！！（只要剧本给力，一切就完美啦!!!）
由金材昱和朴敏英主演的tvN全新水木剧《她的私生活》，首次公开了两人以剧中造型同框的合照，立刻引起网友热议。
《她的私生活》由《名不虚传》、《Life》的洪钟灿导演与金慧英作家合作打造，讲述对外是美术馆中能力出众的策展人，在家则是沈迷偶像的宅女迷妹，和线下是美术馆馆长，线上则是温柔的假宅男的故事。
▼最新预告：
朴敏英身上亮桃红色系的西装外套相当抢眼，金材昱的造型同样也是剪裁轻便的西装外套，两人简单大方的造型，完全凸显了完美的脸蛋，迷人笑容与勾魂眼神，这个组合真的太强大啦～！！！
试著幻想一下，如果美术馆里有这么样「性感又帅气的馆长」与「最美又亮丽的策展人」，无时无刻出现在各个角落，这的地方肯定是会大受欢迎的啊…。
制作组也透露两人在拍摄现场，光是站在一起就自体发光，完全吸引住所有工作人员们的视线，拥有极度强烈的存在感，也请大家多多期待本剧播出。
新剧《她的私生活》预计在4月10日晚间21:30首播。
（图自：官方剧照）
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