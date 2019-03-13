【郑俊英偷拍风波】热火延烧，Zico&李清娥&郑柔美&吴涟序等人发澄清文

希望不要再波及到无辜的艺人啦…唉～！（图左上至右下：ZICO, 李清娥, 郑柔美, 吴涟序, 李洪基, 龙俊亨, 崔钟训, 李宗泫）
在胜利和郑俊英陆续被立案调查后，前几日被传出与此事相关的男艺人们也一一澄清与此无关，龙俊亨发表官方声明、李洪基发文让粉丝别担心、 FNC出面为崔钟训和李宗泫否认与此事无关，并表示会对网路上的恶意谣言采取强硬手段。
▼除此之外，还有许多艺人受到牵连，都一一出面自清：
李清娥在推特上写说；谢谢，但请不要担心我。郑柔美也在IG写了「别担心～」，并配上一张在月亮前开朗的POSE，两人皆自清与此事无关，网上谣言也将采取法律措施应对。
吴涟序也透过公司发表了官方声明，目前谣传的内容皆不属实且毫无根据，影响到了旗下艺人的声誉，面对这样的情况皆会采取法律途径，来保护自家的艺人。
此外，Zico曾在2016年综艺节目《Radio Star》上与郑俊英一同出演，当时他提到了：「郑俊英有一个黄金手机。」里面的内容相当精采，因为此次风波这个片段又被大家拿出来讨论，Zico也因此受到大众的猜疑。因此，他也出面澄清自己仅看到一些熟人的联系方式，两人私下联系也是很久以前的事情了，希望大家不要妄自揣测，对於恶意留言和散布假消息的人，耶会采取强硬措施来应对。
这一次的事件也波及到了不少无辜的艺人，网上谣言也从不间断，引发相当大的争议，希望这件事情能尽快调查清楚，不要再有无辜的人被牵连进来了。
最新消息：郑俊英承认所有罪行：「中断演艺活动、终生反省」所属社宣布今日起解约
（图自：TVdaily／官方）
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