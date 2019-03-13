李升基看到ITZY害羞退场，讲话还结巴！让陆星材问：「怎么比尹汝贞师父在一起的时候还紧张？」

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10日播出的《家师父一体》师父是朴轸永，李升基、李相仑、陆星材、梁世炯也到JYP大楼参与了朴轸永的一日行程。当中包含了「检查公司女团的舞蹈」，就是检查JYP新女团ITZY的舞蹈啦！

《家师父一体》的成员们对ITZY进行了自我介绍，但动作一做完李升基就害羞地退场（出门），甚至把墙壁上的东西弄掉，说道：「新大楼怎么这么不结实啊！」后来李升基问ITZY：「和我们insider师父也...有进行...很好的...交流吗？」陆星材听完就说：「哥！怎么说话都结巴了！」



因为再次害羞，所以第二次退场（笑）！陆星材又问：「怎么比尹汝贞师父在一起的时候还紧张？」李升基回：「尹汝贞师父不是女团嘛～」而彩领说：「从2004年开始就是粉丝，到2011年。」朴轸永就问：「为什么只到2011年呢？」彩领诚实地表示：「我5年级的时候，《拥抱太阳的月亮》金秀贤前辈...」这时李升基开玩笑地说：「把金秀贤给我叫出来！」



之后礼志说：「我6岁的时候，每天都会听《因为姊姊是我的女人》。」李升基也大喊：「别说是你6岁时啊！就说是你小时候。」后来ITZY练习了《DALLA DALLA》的舞蹈，《家师父一体》的成员们也都很兴奋，但朴轸永的表情则是僵硬，马上指出了问题。



而下周还有一集播出，还会有什么有趣的事也令人期待！



（图：SBS）

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