郑俊英偷拍女性影片在胜利聊天室传播！ 对话内容令人发指

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歌手郑俊英被SBS新闻曝光曾多次在聊天室里分享与其发生关系的女性的偷拍影片、照片，被害女性超过10人，而朴寒星老公刘某、FTISLAND崔钟训、HIGHLIGHT龙俊亨也接连受到怀疑。

3月11日SBS《8NEWS》节目报导称，有人与胜利多次通过聊天室分享性犯罪影片，其中一名就是歌手郑俊英，令众多观众倍感震惊。



郑俊英多次在聊天室里透露自己与某某睡过，有时还附上发生关系后偷拍女方的影片，或在未经女方同意的情况下非法偷拍对方身体的某部分。 报导中公开的对话内容来自从2015年末开始的10个月，已确认多达10名被害女性。 不止郑俊英，聊天室内的其他艺人和圈外人也有分享非法偷拍影片，加上这部分意味著有更多女性受害者。

以下是报导中公开的郑俊英聊天内容，报导强调已经过国民权益委员会及专业人员分析确定，无造假之可能：



甚至在女方哀求「跟朋友们好好讲讲（不要散播出去）」时也毫无负罪感，照样分享到聊天室，并以嘲讽的态度表示「被抓到了kkk」。



3月12日，郑俊英所属社宣布：「正在海外消化行程的郑俊英决定中断所有日程，立即回国，诚实接受警方调查。 」据悉，大部分受害女性因担心偷拍内容被散播而不敢报警。 相关律师表示，偷拍影片或照片并与他人分享的行为，可判处5年以下有期徒刑、3千万元以下罚款，登记个人资讯。

2016年郑俊英曾被前女友起诉偷拍性关系影片，随后开记者会表示「是在交往期间双方同意下开玩笑拍摄的，随即就删除了」。



此外，演员朴韩星老公刘某也被报导在胜利聊天室内，昨日朴韩星方面表示他已被警方传唤调查；HIGHLIGHT龙俊亨通过所属社发表声明，称并未与胜利在同一聊天室；FTISLAN成员崔钟训则因与胜利熟识，也引起大众怀疑，目前所属社尚未做出回应。



（图源：KSD韩星网，《8NEWS》截图，郑俊英FB）

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