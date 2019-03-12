【声明全文】龙俊亨否认「歌手龙OO」影射　「从未和郑俊英加入同一个群组聊天室」

胜利开始接受调查的事件愈演愈烈，姓氏遭影射的龙俊亨在昨晚迅速做出回应，澄清自己并非大众揣测的「龙姓歌手」！
昨天（11 日）晚间 SBS 新闻节目《NEWS8》报导指出，与郑俊英同在群组聊天室中分享偷拍影片的还有一位「歌手龙OO」，由於姓氏罕见，大众立刻联想到最有知名度的龙俊亨。
对此龙俊亨所属经纪公司 Around US 在当晚立刻发出官方新闻稿表示：「本公司了解人们认为新闻对话内容中出现的『歌手龙OO』是 Highlight 成员龙俊亨，但是龙俊亨完全未涉及任何非法影片的拍摄与散布行为。」
不仅如此，声明中也表示龙俊亨从未加入郑俊英分享影片的群组，除此之外也并未和郑俊英一起加入任何一个群组。「在新闻播出后本公司立刻与龙俊亨亲自确认，得知新闻中公开的聊天内容是郑俊英与龙俊亨的 1 对 1 对话，并且是 2016 年郑俊英因私人事件引发混乱时，龙俊亨向其询问发生了什么事的对话。」
Around US 承认龙俊亨与郑俊英确为朋友关系，但也表示只因两人熟识便受到牵连，对於龙俊亨和认识他的人来说都感到十分无辜。「若有人继续散布未证实的谣言或恶意贴文、留言而损毁本公司艺人的名誉，我们将采取严正的法律手段。」
而龙俊亨也在晚间经由自己的 SNS 发出声明，首先表示自己感到相当惶恐，想必有人因为自己而感到担心或愤怒，因此决定亲自发表贴文。「透过近日报导听闻我也参与了本次事件、或与事件有牵连时，我真的觉得非常惶恐。姑且不论真实与否，光是与这种事情扯上关系、名字也被拿出来讨论这点，就让我不禁重新自省。」
龙俊亨并郑重地澄清：「断章取义地报导的内容完全不是事实，我听到那些内容的当下，甚至还不知道发生了什么事。想必会有人认为，我那句无心的反问也有问题，因此往后我会对自己的所有行动更加慎重。」
（照片来源：Around US、TVDaily、bigbadboii）
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