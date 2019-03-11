崔泰俊有望出演《Hotel del Luna》！与吕珍九、IU等人合作 预计今年下旬首播

崔泰俊有望出演《Hotel del Luna》！与吕珍九、IU等人合作 预计今年下旬首播

韩剧   2019年3月11日   星期一12:48   JiaJia  

《Hotel del Luna》此前确定吕珍九、IU的阵容，而崔泰俊也望作为主演加入。


将接档《阿斯达年代记》（主演：宋仲基、金智媛）於今年（2019年）下半年首播的tvN新周末剧《Hotel del Luna》，为《主君的太阳》、《花游记》的「洪氏姐妹」新作。故事以位在首尔市区内的旅馆展开，外观乍看下只是间老旧韩屋，唯有经验老道的灵体才能看见其华丽的真面目。吕珍九饰演菁英饭店经营人士的「具灿星」，因为命运使然而成为「Hotel del Luna」负责人，从此和性格乖僻的社长张满月（IU 饰）一起经营旅馆。


今日（11日），有媒体报导，崔泰俊目前也收到出演提案，有望在剧中饰演另一位男主角「赵宇贤」，目前正在积极讨论。


另外，除了吕珍九、IU，P.O也确定加盟该部电视剧，饰演梦中人的礼宾侍者，至今已经工作70多年，是一位有礼貌又善良、但不喜欢工作的少年。

（图片来源：KSD、TVDaily）

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