[8 Letters EP6] 无限可能的逆天长腿李敏镐 工作人员只好用「丢」的？

又来到了倒数欧巴退伍的《8 Letters》，第六集名为“Infinity”，说明了无限可能的李敏镐，除了360度零死角的帅气，更值得一提的就是他的标准衣架子身材以及逆天大长腿。
不管万事准备齐全正要进行拍摄的李敏镐，还是穿著休闲在国外街上散步的李敏镐，每一种造型他总是能完美消化。艺人们在拍摄杂志时总是常常遇到，要在一个大热天穿上冬季的服装，所以PD问他：“敏镐，你不热吗？”大热天穿著毛衣的李敏镐说：“当然超级热啊！不过我是季节的先知者。”后来PD也笑他这也太早换季了吧！
李敏镐的一双大长腿更是众所皆知，到底有多高呢？可以看见当他拍摄《蓝色海洋的传说》时，工作人员怕他著凉要为他披上毯子，竟然只能够用「丢」的！因为太高了……
面对个头比较娇小的化妆师，补妆的时候李敏镐也会自觉地弯下腰稍微低一点点，不然实在很难补妆，在一大群现场的工作人员中他总是高出了一颗头。
见过李敏镐穿上短裤与夹脚拖吗？这位穿白T的邻家哥哥要去哪里啊？只见李敏镐走向沙滩，好友问他是否会向后铲球？李敏镐自信满满地回答「当然会啊！」大家来评鉴一下影片中的李敏镐是否成功使出这个绝技？（不过那些都不重要，看一双大长腿在踢球本身就是相当疗愈的画面〜）
不管在造型前休闲男友LOOK的李敏镐，或是造型完毕准备上场拍摄的李敏镐，还是赖在沙发上打滚的李敏镐，最后更有发巧克力给异国孩子们吃的李敏镐，大家别错过幕后精彩花絮唷！
照片：《8 Letters》EP6截图
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