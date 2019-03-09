《百日的郎君》冷艳「世子嫔」韩素希加盟tvN《Abyss》！与朴宝英、安孝燮、李施彦等人合作
韩剧 2019年3月9日 星期六08:00 JiaJia
不少粉丝期待的《Abyss》预计於今年（2019年）5月首播。据了解，韩素希将在剧中饰演安孝燮的未婚妻，太好奇剧情了！
《Abyss》为奇幻浪漫爱情剧，描述暴毙的两名男女通过神秘的「灵魂复苏珠子」，重生为与之前完全不同面貌的人，并追查杀害自己的杀人犯，重新叙写人生和爱情的故事。由《Oh 我的鬼神君》柳济元导演执导。
朴宝英饰演中央地方检察厅的美貌检察官「高世妍」，有「中央地检女神」等称号，人生如同行驶在德国高速公路上的跑车般畅通无阻。但天不如人愿，高世妍遭遇变故离世，依靠Abyss以另一张面孔重生，谁知重生后美貌不再，成了容貌普通的女孩。惊喜出演《RM》的她，也透露近期已经召开电视剧会议。
安孝燮饰演复活高世妍灵魂的「车旻」，原本是化妆品业界排名第一的企业继承人，后来以律师事务所的花美男事务长身份复活。从小成绩优异的他，却有著丑陋面貌。当他有了Abyss后，开始体验到做梦都没想到过的美貌前1%的人生。
李施彦饰演高世妍的帮手、重案组刑警「朴东哲」。於去年（2018年）播出的tvN《Live》中，他就曾扮演过员警角色，此次再饰演同类职业。
而曾出演tvN《百日的郎君》，在剧中饰演「世子嫔」的韩素希，近期也确定加盟《Abyss》。韩素希在剧中饰演车旻的未婚妻「张熙贞」，拥有闪闪发光外貌的她，在婚礼当天神秘消失。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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