手腕、肋骨骨折的金南佶加速治疗 返回《热血祭司》拍摄现场
韩剧 2019年3月7日 星期四12:18 Erin
因拍摄动作电视剧《热血祭司》而造成手腕与肋骨接连骨折而不得已住院治疗的演员金南佶，为避免拍摄进度落后太多，赶紧又再度回到拍摄现场进行拍摄。
金南佶所属公司表示，金南佶将於3月7日上午即回归参与SBS金土电视剧《热血祭司》的拍摄现场。SBS电视台原本预计将金南佶演员的戏份延迟到本周末再进行拍摄，不过金南佶本人相当不愿意因自己而造成停播，所以已经於3月6日坚持出院。
为了能完全恢复并加速痊愈，所以将采用门诊与治疗双管齐下，制作公司也非常感谢观众们的鼓励，往后也会多多注意艺人拍摄时的安全，竭尽全力预防这一类的事情再度发生。金南佶先前在拍摄《热血祭司》时不慎造成手腕骨折，当时他希望不影响拍摄而包了石膏继续返回现场，但却接连发现肋骨也有伤势，不得已只好暂时停止《热血祭司》预定的拍摄行程先入院治疗。
《热血祭司》描述一位有愤怒调节障碍的神父，与警局巡警因一起杀人事件而相遇，进而合作一同进行搜查打击犯罪的故事。金南佶因片中饰演的角色拳脚功夫了得，因此精彩动作戏码不断，也容易造成受伤。希望他能早日康复并多多留意日后的拍摄现场状况。
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论