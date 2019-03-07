金材昱、朴敏英《她的私生活》剧本阅读照公开，将在4月10日首播！特级化学反应令人期待♥

剧本阅读照终於出来啦！播出时间也确定啦！就等著准备追剧了！
《她的私生活》是改编金成妍（音译）作家自网路小说《姐姐粉丝.dom》，讲述对外是美术馆中能力出众的策展人，在家则是沈迷爱豆的宅女迷妹，和线下是美术馆馆长，现上则是温柔的假宅男的故事，是一部浪漫爱情喜剧。
日前已经确定出演阵容，包含了金材昱、朴敏英、安普贤、金宝拉、郑帝元（ONE）、金美京、金善映等，在今日也公开了剧本阅读照。
金材昱饰演「Ryan」是一位从出道到封笔都引起轰动性报导的画家，封笔后顺利当上了美术馆馆长，知道成德美的双重生活后，对她这样的生活开始感到兴趣。
朴敏英饰演「成德美」，发掘新人画家的美术馆策展人，同时也是偶像男团White Ocean的疯狂粉丝及站姐，过著双重身分的生活，也因为太热衷於追星导致多次与交往对象分手。
安普贤饰演成德美的竹马、也是柔道体育馆馆长「南恩奇」，喜欢成德美。
金宝拉饰演「Cindy」，她是美术馆馆长的独生女，也是偶像男团「White Ocean」的站姐，和成德美是竞争关系。
郑帝元饰演男团White Ocean成员，成德美和Cindy都是他的粉丝，不仅拥有出众外貌，也是一位有名的艺术品收藏家，因此和美术馆馆长Ryan结识。
《她的私生活》制作组表示：「虽然是第一次剧本练习，但所有的演员都展现出令人产生实际存在该人物的错觉演技，请大家期待这部剧播出。」另外，《她的私生活》由《名不虚传》、《Life》的洪钟灿导演执导，金慧英编剧执笔，在4月10日首播。
（图片来源：tvN、IG@rachel_mypark、Namoo Actors、FN、Sidus HQ、YG）
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