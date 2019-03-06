tvN漫改剧《烤面包的男人》因日程被无限期推迟，陆星材确定不出演！
韩剧 2019年3月6日 星期三12:58 Yuan
太可惜了ㅠㅠㅠㅠ 要不这个角色感觉很适合陆星材呢！只好期待他之后的新作品～
tvN新剧《烤面包的男人》改编自Naver漫画《快过来》，描述会变身成人类的猫咪「洪潮」，和像小狗一样的人类女子「金率儿」，两人之间微妙且心动的爱情故事。有望由陆星材、朴恩玭、徐志焄出演。
（延伸阅读：陆星材、朴恩玭、徐志焄有望出演tvN漫改剧《烤面包的男人》！预计7月首播）
昨日有相关人士表示：「《烤面包的男人》的制作日程被无限期推迟了，主演下车了，情况变得更混乱，制作本身也出现了问题，原订7月左右播出变得困难，无限延期算是退出了今年播出的名单。」后来电视剧相关人士透露：「陆星材确定不出演，但是制作还在进行中，现在正在选角，《SKY Castle》的团队也加入了。」
而偶像出身的陆星材在2014年以《九数少年》为起点，正式对演技发起挑战。之后陆续出演《学校2015》、《村庄：阿雉阿拉的秘密》和《鬼怪》，实力备受认可，许多观众也在期待他的新作品。
（图：KSD、TVDaily、KBS、tvN、IG@yook_can_do_it）
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