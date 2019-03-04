李栋旭成为新任「国民制作人」！《PRODUCE_X101》今日（4日）首次录制
综艺 2019年3月4日 星期一11:17 JiaJia
目前正在播出的tvN《触及真心》男主角李栋旭，接下《PRODUCE_X101》主持棒，成为新任「国民制作人」！
Mnet选秀节目《PRODUCE 101》第四季――《PRODUCE_X101》，以2005年3月前出生的男性进行练习生招募。出道组的合约确定为5年，其中2年半集中於组合的团体活动、2年半则是团体、个人活动并行。本月初（3月）合宿，节目预计於下月播出。
而今日（4日），《PRODUCE_X101》进行首次录制。继张根硕、BoA、李升基后，李栋旭成为新任「国民制作人」。李栋旭曾於2012年至2013年与申东烨搭档主持SBS《强心脏》，此次以单人MC的身分主持节目，令人期待。
（图片来源：Mnet、KSD、TVDaily）
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留言/评论
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雖然最近有在追真心這齣，但請他有點怪怪的，領域不對吧！這種節目不是都專門培養男女團的嗎？怎會請一個演員呢？不是說他不好，但如果請相關領域的，不是能給選手更專業的建議嗎？
1小时前
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怕這一季沒人看 所以請李棟旭來拐騙大家追選秀的嗎？
1小时前
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第四季1pick李棟旭 毋庸置疑啊!!根本毫無疑問的center了
1小时前
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