最正义的金神父受伤了 《热血祭司》金南佶：努力恢复中
韩剧 2019年2月27日 星期三11:49 Erin
演员金南佶目前正在拍摄热播中的SBS金土电视剧《热血祭司》，昨日却传来他在拍摄现场手腕受伤的消息，令支持《热血祭司》的观众们相当担心。
金南佶所属公司CJ’es娱乐相关人士也於26日表示，演员金南佶在2月25日拍摄《热血祭司》动作戏码时手腕骨头有裂痕受伤了。因为天气相当冷，而且《热血祭司》这部作品又有非常多的打斗戏码，即使已经尽可能做好防护措施安全拍摄，仍可能造成受伤的状况。不过公司也请大家先别担心，公司将会侧面观察金南佶的恢复状态，并且也会详细地检查。
金南佶目前因手腕骨折接受治疗，也已经打上石膏，正在休养中。公司表示，金南佶接下来的拍摄行程目前预计会从2月28日开始，公司也传达金南佶本人强烈坚持，无论如何都不影响拍摄行程，往后也会更努力恢复自己的状态。可说是相当敬业的演员。
目前热播中好评不断的《热血祭司》於2月15日首播，收视率也逐渐往20％迈进，可说是人气相当高，不管是演员或是剧情有趣程度都得到许多观众的喜爱，韩国时间每周五周六晚间10点播出。
照片：《热血祭司》剧照
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