崔始源、李宥英《各位国民》公开预告影片！「我的老婆／我的老公有点可疑？」
韩剧 2019年2月26日 星期二11:52 JiaJia
好喜欢这种风格！崔始源闻现金的表情把「诈欺犯」这个角色诠释的很到位啊～ #化学反应棒 #对视太甜了
预计於4月1日首播的KBS新月火剧（周一、二播出）《各位国民》，由《超完美秘书》金正贤导演执导，《坏家伙们》、《38师机动队》韩正勋作家执笔。该部作品描述糊里糊涂与警察结婚的诈欺犯，无意卷入事件之中，并投入参选国会议员后所发生一系列故事的幽默犯罪剧。近期公开剧本阅读照。
昨晚（25日），剧组公开预告影片。杨正国（崔始源 饰）传讯息：「老婆在哪呢？」金玟英（李宥英 饰）回覆：「我在办公室呢～」然后是爆打歹徒的画面。金玟英问：「老公干嘛呢？」杨正国表示：「谈生意呢～」事实上他拿著一堆现金逃跑了。
结果，好巧不巧这对夫妻在路上碰著了！两人大吃一惊，后来决定要一起去吃晚餐。表面上恩爱的两人，其实对彼此抱著怀疑…诈欺犯和刑警结婚，他们会如何发现彼此的真面目？
（图片、影片来源：KBS《各位国民》）
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